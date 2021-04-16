В Сочи дизайнер интерьера зарабатывает до 500 тысяч рублей на руки

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В Сочи дизайнер интерьера зарабатывает до 500 тысяч рублей в месяц. Эта вакансия стала одной из самых «дорогих» в стране в апреле.

- Популярное сообщество дизайнеров приглашает в команду специалиста, - сообщили в пресс-службе HeadHunter Юг. – В его обязанности входят встречи с клиентами, согласование этапов оформления объектов с заказчиками, создание эксклюзивных и креативных проектов, подбop матeриaлов и мeбeли, а также разработка чертежей для строителей и ведение авторского надзора.

От соискателя ожидают портфолио, состоящее минимум из пяти объектов, высокую работоспособность, стремление работать с премиальным сегментом, клиентоориентированность и желание проявлять свои способности в команде.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала что чаще всего кубанцы в начале карьеры выбирают продажи.

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