Полтонны красной контрафактной икры изъяли в Краснодаре

Фото: скриншот из видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодаре сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 12 килограммов черной икры осетра и больше 500 килограммов красной лосося. Весь товар не имел ни маркировки, ни информации о товаре, что является нарушением в нашем законодательстве.

- Изъятая продукция передана на ответственное хранение третьим лицам, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: скриншот из видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Также в отношении 36-летнего индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Расследованием этого дела занимаются сотрудники экономической безопасности. Нарушителю грозят или принудительные работы до трех лет, или крупный штраф начиная от 600 тысяч рублей.