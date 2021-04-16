Бригады по 2,5 тысячи человек собрали для ликвидаций аварий на электросетях в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В мэрии Краснодара обсудили готовность энергетической отрасли к авариям и неполадкам любого типа на электросетях.

– Сейчас в крае сформированы аварийные бригады для устранения возможных повреждений оборудования и других непредвиденных ситуаций. Это более 2,5 тысяч человек, свыше 1 тысячи единиц техники, а также 174 резервных источника питания, общей мощностью порядка 30 МВт, что позволит обеспечить временное электроснабжение в случае отключений. Главные точки внимания сосредоточены на социальных объектах, больницах и школах, – отметил вице-губернатор региона Александр Трембицкий.

Кроме того, если бригады и спецтехника справляться не будут, мэрия всегда может задействовать ресурсы подрядчиков.