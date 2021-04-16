Под грифом «Секретно»: «Комсомолка» предлагает увидеть уникальные документы Великой отечественной войны

Оперативные карты, листовки, уникальные фотографии, страницы военной «Комсомольской правды» собраны в одной книге.

9 мая - важная дата для всех нас. Очень мало осталось свидетелей самой страшной из войн. С каждым годом герои уходят…

Но чтобы помнили, какой ценой удалось пережить те 1418 – еще раз произнесите про себя: тысяча четыреста восемнадцать! – дней, - мы собрали в этом альбоме главные документы Великой отечественной войны.

Здесь подлинники из рассекреченных архивов - большинство из них вы не видели и не читали никогда. Каждый из этих листков – рукописных или напечатанных, с грифом «Секретно» или без него, исчерканных карандашными правками – разворачивал армии, решал судьбы городов, фронтов, сотен заводов, миллионов людей и целых государств. И каждый из документов, что особенно важно, имеет свою точную дату – точку излома большой войны.

Книга станет отличным подарком для любителей истории.

Вы увидите оперативные карты, листовки, уникальные фотографии, страницы военной «Комсомольской правды», рассказывающие не только о победных, но и трагических днях войны от 22 июня 1941 года и до Парада Победы 24 июня 1945 года.

Книга "Тайны смерти Гитлера"

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