На Кубани выходит книга «Записки атамана»

Владимир Громов в студии радио "КП"-Краснодар"

Первый войсковой атаман возрожденного Кубанского казачьего войска Владимир Громов побывал в гостях на радио «КП»-Краснодар». В программе Александры Кошелевой «Время первых» он рассказал, что написал книгу о себе, своей работе в войске.

- Называется она «Записки атамана», - рассказал в эфире радио «КП»-Краснодар» Громов. – В ней можно будет прочесть о кубанском казачестве, о моей работе на посту атамана. В книге собрано много интересных фактов. Это записки и обо мне и о тех временах, которые пережило казачество – об успехах и достижениях. Ведь у кубанского войска всегда была лидирующая позиция – со мной рядом были авторитетные люди. Конечно же книга в том числе и об этом. Знаете, я начал писать, потому что казаки потребовали – «Батька, пишите, если не напишите, напишет другой. И после этого нам стыдно на улице будет показываться». И я начал писать.

Владимир Громов также сообщил, что скоро в Краснодаре пройдет презентации его книги.

СПРАВКА «КП»

Владимир Громов, родился 21 февраля 1950 года на хуторе Курчанский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.

В октябре 1990 года на первом Всекубанском съезде Громов избирается атаманом Кубанской казачьей Рады.

В январе 1999 года ему присвоен высший чин – казачий генерал.

С 1990 по 2007 годы - атаман кубанского казачества. Сейчас Владимир Громов - доцент кафедры истории России в Кубанском государственном университете, так же преподает историю русской живописи в Школе-студии Геннадия Квашуры.

Женат, имеет двух сыновей и внука.