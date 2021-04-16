Renault разорвало в аварии с Mercedes по дороге в Новороссийск

Авария случилась в жуткую погоду

Сегодня, 15 апреля, в 12:10 на 122-м километре трассы Краснодар-Верхнебаканский случилась авария. По предварительным данным, водитель Renault не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в Mercedes.

Проезжающий мимо водитель заснял видео, на котором видно, что Renault буквально разорвало на части. Удивительно, что люди смогли остаться в живых.

- В ДТП пострадали два человека – водитель автомобиля французского производства и женщина-пассажирка немецкого авто, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются. Отметим, что промежуток дороги от Нежнебаканского до Верхнебаканского является аварийно-опасным, особенно в пасмурную и дождливую погоду. Будьте аккуратны на дорогах!

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