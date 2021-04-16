На курорте «Роза Хутор» открыта Аллея славы в честь великих спортсменов-олимпийцев

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Символическую ленточку перерезали 4-кратный Олимпийский чемпион, президент ОКР Станислав Поздняков и генеральный директор «Роза Хутор» Александр Белокобыльский. В честь спортивных побед главы ОКР на Аллее была установлена его персональная медаль. На церемонии также присутствовали 3-кратная Олимпийская чемпионка Галина Горохова, 2-кратные Олимпийские чемпионы Александр Зайцев, Светлана Ишмуратова, Светлана Хоркина, Анатолий Старостин, Олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Круглогодичный горный курорт «Роза Хутор» - один из главных объектов наследия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских Зимних Игр 2014 года. Именно здесь прошли первые соревнования Игр в Сочи и было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл), почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей.

Еще в период подготовки к Играм было принято решение создать на курорте специальную инсталляцию в честь олимпийских чемпионов, великих советских и российских спортсменов. В первую годовщину сочинской Олимпиады на «Роза Хутор» была открыта Аллея чемпионов - в брусчатке набережной появились персональные золотые звезды легендарных чемпионов. Первые из них получили имена знаменитых олимпийцев – Лидии Скобликовой, Ирины Родниной и Александра Зайцева, Светланы Ишмуратовой. В последующие годы традиция продолжалась и на курорте были установлены звезды других титулованных спортсменов. Затем было принято решение провести концептуальную реновацию Аллеи.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

16 апреля 2021 года общественности представили новую Аллею славы. Ее авторами являются скульптор Филипп Рукавишников и архитектор Алексей Душкин. По творческому замыслу золотые медали героев-олимпийцев с их изображениями, именами и спортивными титулами в окружении оливковых ветвей, которыми во времена античности украшали победителей, разместятся на ограждении набережной реки Мзымты по всей центральной части курорта в Роза Долине.

Как отметил в ходе церемонии президент ОКР Станислав Поздняков: «Аллея славы «Роза Хутор» – это интересный, во многом уникальный и важный проект, который поддерживает интерес и уважение к отечественному спорту у широкой аудитории и придает дополнительный стимул болеть за российских спортсменов, поддерживать их и узнавать о них как можно больше. Аллея славы несет, в том числе и просветительскую миссию, сохраняя олимпийское наследие и память о достижениях наших выдающихся олимпийцев».

C каждой именной медалью олимпийского чемпиона на Аллее славы размещаются таблички с QR-кодом, при наведении на который можно получить сведения о его спортивной биографии, виде спорта, его достижениях. Вся информация размещается на специальном сайте Аллеи славы https://rosaalley.com/

Генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский сказал: «Мы очень рады, что здесь в долине реки Мзымты вновь звучат имена наших знаменитых олимпийцев, тем самым мы также вспоминаем славные дни Олимпиады в Сочи. «Роза Хутор», возможно, самый спортивный курорт в мире, и точно наиболее яркий пример эффективного использования олимпийского наследия. Сегодня это крупнейших горный комплекс в России, признанный лучшим не только профессиональным сообществом (World Ski Awards-2020), но и нашим гостями (Travellers Choice-2020). Ежегодно к нам приезжают около 1,7 млн. отдыхающих, которые теперь смогут побывать и на Аллее славы. Уверен, что это будет одна из важных достопримечательностей «Роза Хутор».

Аллея славы олимпийских чемпионов будет развиваться, в будущем курорт планирует устанавливать новые персональные медали в честь великих отечественных спортсменов.

Аллея славы создана при поддержке АНО «Спортклуб РОЗА».