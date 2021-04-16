Вице-мэр Сочи Денис Юрковский покинул свою должность

16 апреля с сайта городской мэрии Сочи убрали первого вице-мэра Сочи Дениса Юрковского. Его обязанности временно исполняет Александр Свириденко, который раньше работал начальником Управления муниципального земельного контроля.

Отметим, что Денис Юрковский занимал свою должность с сентября 2019 года. Он занимался вопросами градостроительства, архитектуры и благоустройства, а также соблюдения законодательства в строительной сфере.

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