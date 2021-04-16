«Кубанские деликатесы»: Отец с сыном отправятся под суд за обман на производстве

Уголовное дело отправилось в суд

Первый отдел по расследованию особо важных дел в крае завершил расследование уголовного дела против 54-летнего жителя Славянска-на-Кубани и его 31-летнего сына. Им предъявили обвинения в фальсификации решений совета директоров.

По версии следствия, в июле 2019 года обвиняемые сфальцифицировали досрочное снятие полномочий директора предприятия «Кубанские деликатесы». При этом директором фирмы они назначили общего знакомого, который не был в курсе всей этой истории.

- Данное поддельное решение родственники представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. На основании данного сфальсифицированного решения регистратором была внесена запись о новом директоре предприятия и о прекращении полномочий предыдущего директора, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас уголовное дело передали в суд.