Более 20 км дорог отремонтируют в Анапе

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В городе-курорте Анапе и его окрестностях планируется отремонтировать два участка региональных трасс. Рабочие должны будут обновить 6,2 километров подъездной дороги к курорту, а также 5,5 километров в селе Сукко.

- Планируется отремонтировать и около 6 километров автомобильных дорог местного значения. За счет муниципального бюджета заасфальтируют около 8 километров в сельских округах и обновят участки с щебеночным покрытием, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

С 2015 года в Анапе должны отремонтировать больше 88,3 километров автодорог местного значения. Из них более 24 км перевели сщебенки на асфальт. Кроме того, на курорте должны расширить участки улично-дорожной сети и сделать кольцевую развязку для увеличения пропускной способности.