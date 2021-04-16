Что за опасные вещества нашли в составе кубанского меда

У производителя забрали лицензию

Мед одного из производителей в Горячем Ключе запретили продавать. В составе янтарной сладости нашли опасные антибиотики.

- Это препараты группы "хинолоны", - сообщили в Южном управлении Россельхознадзора.

Обычно этот противомикробный препарат используют для лечения болезней пчел. Специалисты пояснили, что производитель не соблюдал инструкцию и допустил сбор меда. Таким образом, остатки вещества попали в продукт, который небезопасен для человека.

Сейчас у пчеловодов забрали лицензию до устранения нарушений. Кроме того, их ждет административный штраф.

Напомним, маслозаводу из Славянска-на-Кубани запретили продавать масло и сметану после того, как в их составе обнаружились растительные жиры.

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