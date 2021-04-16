Ремонт на улице 40-летия Победы перенесли из-за футбольного матча «Краснодар» — «Зенит»

Как выглядит улица Черкасская во время ремонта в Краснодаре Фото: София ФОМЕНКО

Старт ремонтных работ на улице 40-летия Победы в Краснодаре перенесли на один день из-за предстоящего матча «Краснодар» — «Зенит». Реконструкция начнется уже утром следующего дня, 18 апреля.

- Ожидается, что игра соберет большое количество зрителей. Поскольку стадион находится в непосредственной близости к участку дороги, который будут реконструировать, решено перенести старт дорожных работ, чтобы дать возможность болельщикам в вечернее время нормально попасть домой, - отмечается в сообщении департамента транспорта Краснодара.

На следующее утро после матча на участке от улицы Восточно-Кругликовской до съезда к дому № 93 начнется разбор дороги. Участок будет закрыт для движения транспорта. Подробную схему работ вы можете посмотреть на сайте городской мэрии.

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