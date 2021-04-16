Пенсионерка умерла под электропоездом в Сочи

Это далеко не первый случай гибели на железной дороге Фото: Мария АНАНОВА

Сегодня, 16 апреля, на железнодорожном перегоне «Дагомыс – Сочи» погибла пенсионерка. По сообщению пресс – службы Сочинского ЛУ МВД России на транспорте, женщина пыталась перейти железную дорогу в неположенном месте.

- Машинист увидел женщину на железнодорожном полотне. Во избежание наезда был подан звуковой сигнал и применено экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось, женщина не успела покинуть ж/д пути, от полученных травм она скончалась на месте происшествия, - уточнили в ведомстве.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Краснодаре поезд сбил курьера

Причиной трагедии стала езда на велосипеде в наушниках (подробности).