Стало известно, кто представит Кубань на конкурсе «Учитель года»

Полина Фомина. Фото: тг-канал мэра Краснодара

Сегодня, 16 апреля, объявлены результаты конкурса «Учитель года Кубани». В 2021 году такого звания удостоилась преподавательница русского языка и литературы из школы №35 города Краснодара Полина Алексеевна Фомина. Об этом на своем канале в телеграм сообщил мэр города Евгений Первышов.

- Поздравляю Полину Алексеевну Фомину! Это важная победа, которая в очередной раз подтверждает высокий уровень педагогов Краснодара, - написал глава краевой столицы.

После краевой победы Полина представит наш город на Всероссийском конкурсе «Учитель года». Желаем удачи!