Продовольственный марафон «Корзина доброты» в Краснодаре

Фото: Фонд продовольствия доброты

С 22 по 24 апреля 2021 года в сети магазинов Пятерочка и Перекресток пройдёт марафон «Корзина доброты». Это самый масштабный по количеству городов-участников марафон – 50 городов (279 магазинов). Среди городов-участников Рязань, Петрозаводск, Магнитогорск, Краснодар, Екатеринбург, Челябинск, Нальчик, Казань, Калуга, Тула, Новосибирск и многие другие.

Принять участие в нём можно 22-24 апреля (четверг-суббота), в четверг и пятницу с 16 до 20, в субботу с 12 часов до 18 часов. Для участия человеку нужно купить продукты с длительным сроком хранения и передать их волонтерам Фонда продовольствия «Русь», либо положить в специальные короба для приема товаров.

Адреса магазинов в Краснодаре:

1) им. Академика Лукьяненко д. 20

2) ул. Сормовская, д. 208

3) ул. Гидростроителей ул., д. 40

4) ул. Баварская д. 8

5) им.Евгении Жигуленко д. 9

6) ул. Суворова д. 64

Итогом акции станет помощь многим многодетным малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В ходе акции фонд планирует собрать около 10 тысяч наборов, а это порядка 60 тонн продуктов.