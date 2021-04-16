Десять проектов реализуются силами иностранных инвесторов на Кубани

Фото: пресс-служба администрации Кубани

Сегодня в крае прошло заседание консультативного совета по иностранным инвестициям. Сотрудники мэрии рассказали, что сейчас в активной стадии реализации есть десять проектов.

- Объем иностранных инвестиций в экономику региона до конца 2023 года составит порядка 24 млрд рублей, а ввод в эксплуатацию новых предприятий даст региону порядка тысячи новых рабочих мест, – сообщил заместитель руководителя региона Александр Руппель.

До 2020 года в крае дали старт 20 иностранных проектов с объемом инвестиций более 50 миллиардов рублей. Сейчас десять из них завершены, шесть получили государственную поддержку в виде налоговых льгот.