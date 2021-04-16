66-летний пенсионер задушил жену из ревности в Усть-Лабинске

Точные обстоятельства случившегося предстоит узнать следователям

Трагедия случилась вечером 7 апреля в хуторе Кубанском Усть-Лабинского района. По данным следствия, 66-летний мужчина приревновал свою 63-летнюю жену к соседу и задушил ее.

- Тело погибшей на следующий день обнаружил ее сын, который сообщил об этом в правоохранительные органы, - уточнили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сотрудники устанавливают точные обстоятельства случившегося.