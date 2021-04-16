Новый спортивный бренд представили в Краснодаре

Презентацию провели министр физической культуры и спорта Краснодарского края Алексей Чернов и руководитель Центра развития спорта региона Андрей Мацарин

В краевом центре презентовали новый спортивный бренд Краснодарского края. Подразумевается, что именно он объединит всех жителей региона – спортсменов-профессионалов и любителей, болельщиков. А все из-за того, что при разработке использовали основные цвета флага региона.

- Под новым логотипов в регионе создадут специальный сайт и мобильное приложение, где жители смогут узнать о существующей и планируемой спортивной инфраструктуре и выбрать места для занятия спортом, - рассказали в пресс-службе администрации Кубани.

Один из логотипов бренда

Отметим, что сейчас Краснодарский край является лидером в России по числу занимающихся спортом жителей. В прошлом году постоянно спортом занимались более 2,9 миллионов человек – это почти 55% населения региона. А еще Кубань заняла первое место на 7-й Всероссийской летней Универсиаде 2020 года в командном первенстве среди субъектов нашей страны.