Офицер бросил умирать женщину после ДТП в Ейске

Фото: ОГИБДД ОМВД РФ по Ейскому району

Инцидент случился 23 февраля 2020-го года. Лейтенант Сергей Смирнов летел на своей Mazda 6 на большой скорости. Парень не справился с управлением и выехал на обочину, после чего его машина перевернулась. Пассажирка получила серьезные телесные травмы, а Сергей (по заключению экспертов), имел возможность ей помощь.

- Имея реальную возможность оказать ей доврачебную медицинскую помощь, вызвать скорую помощь и полицию, Смирнов оставил место происшествия и направился в войсковую часть 81818, где сказал, что на него напали, а факт аварии скрыл, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Южному военному округу.

Из-за того, что лейтенант не предпринял никаких действий, девушка скончалась на месте аварии.

Как известно, все тайное становится явным, поэтому правоохранители все же восстановили истинную хронологию событий. Смирнова приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и лишили возможности занимать должности, где нужно водить. Кроме того, парню нужно будет выплатить 2 миллиона 600 тысяч рублей моральной компенсации погибшей.