В сквере Дружбы народов в Краснодаре открылся необычный скейт-парк

Фото: Станислав Телеховец

16 апреля в краснодарском сквере Дружбы народов, известном горожанам еще как «Сквер со слоном», прошло открытие нового спортивного объекта – это бетонная скейт-плаза.

Скейт-парк открывали мэр Краснодара Евгений Первышов, представители Федерации скейтбординга России, а также спортсмены российской сборной.

Площадку, где будут тренироваться скейтбордисты сборной России из разных городов страны и простые райдеры-любители, создавала команда XSA-Ramps. Эта же компания построила в прошлом году бетонный скейт-парк в Вишняковском сквере и асфальтовый памп-трек в Дмитриевском сквере.

Новый скейт-парк возник на месте старого фанерного и ему оставили прежние границы.

Фото: Станислав Телеховец

- Мы хотим, чтобы парк стал местной достопримечательностью, куда краснодарцы будут с гордостью приводить гостей, - сказал "КП" - Кубань" один из менеджеров проекта Рунар Халиуллин.

В создании нового скейт-парка использовался и концептуально новый подход ко всему, начиная от проектирования, заканчивая затирочными работами.

Строители постарались вписать площадку в ландшафт сквера, сохранив все растения вокруг. Учитывалась и цветовая гамма, характерная для большинства старинных домов Краснодара.

Фото: Станислав Телеховец

- Красная кирпичная кладка - это дань истории Краснодара, оммаж его старинным домам, его неповторимому духу, - рассказал «КП» - Кубань» руководитель компании Константин Таранов.

Примечательно, что с 23 по 26 апреля в скейт-парке в Вишняковском сквере пройдет чемпионат России по скейтбордингу.

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