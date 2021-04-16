Спасатель из Новороссийска помог попугаю выбраться из веревочной ловушки

Фото: @alekseioderov

В нерабочее время один из спасателей в Новороссийске помог попугаю, который запутался в веревке и был обездвижен.

Птица попала в веревочную ловушку, залетев случайно в заброшенное промышленное здание.

На ее счастье, недалеко находился спасатель, который и вытащил бедную птичку из веревки.

- Скорее всего, попугай был домашним и случайно вылетел из клетки. Но теперь у него есть новая семья - птичку подарил дочке своего друга, - написал в своем аккаунте в соцсети спасатель Алексей Одеров.

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