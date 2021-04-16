В Адыгее за экстремизм задержан 46-летний член запрещенной секты «Свидетели Иеговы»

Житель Майкопа был одним из руководителей запрещенной секты с 2002 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина состоял в секте с 2002 года, когда деятельность этой организации была еще разрешена в России.

Однако после запрета на деятельность организации в 2017 году и, будучи в курсе этого факта, он продолжал вести активную деятельность по распространению идей секты.

- С 2018 года и до сегодняшнего дня он проводил собрания, вел богослужения и запрещенную миссионерскую деятельность, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК по Республике Адыгея.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Майкопа. Ему вменяется статья за организацию деятельности экстремистской организации.

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