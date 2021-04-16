Инспекторы ГИБДД в Сочи спасли жизнь мужчине, расчистив дорогу к больнице

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В Адлерском районе Сочи два сотрудника ГИБДД быстро отреагировали на просьбу гражданина, который вез больного мужчину в больницу. По пути больному стало плохо, он потерял сознание.

Водитель обратился к инспекторам с просьбой помочь ему быстрее добраться до больницы, так как дороги стояли в пробках.

Автоинспекторы с мигалками расчистили путь автомобилю и доставили больного в лечебное учреждение. Его жизни теперь ничего не угрожает, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГИБДД Сочи.

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