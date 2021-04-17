Отключения света в Сочи 17 апреля 2021: где не будет электричества Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Сочи 17 апреля 2021 произойдет сразу в нескольких округах города. Дело в том, что на коммуникациях идет ремонт и на время на курорте прекращается подача электроэнергии. Только касается это не всего Сочи, а лишь нескольких улиц. «КП» – Кубань» узнали, где будут отключения света в Сочи 17 апреля 2021.

В Адлерском районе на улице Мичурина в Красной поляне, в селах Липники, Высокое, Молдовка, санатории «Бургаз», а также на улицах Киевской и Мостовой. Здесь частично прекратится подача электричества в промежутке с восьми утра и до девятнадцати вечера.

В Хостинском районе с восьми утра и до пяти вечера света может не быть на улицах Яна Фабрициуса, 2/27А, Тепличной 1-110, Ветеринарной 1-20, Амбровой 8, Иванова поляна 10, Буковой 36, 150, 11, 29, 30, 2А, Механизаторов 14/8, Комсомольской, а также частично на Дарвина и Юбилейной.

В Центральном районе Сочи электричество вырубят в промежутке между 08:00 и 19:00 на улицах Целинной, Яблочной и Виноградной (везде – частично), Волжской 8-26, Виноградной 203/1, Анапской 6-20 и Полтавской 21д, 19/9.

Лазаревский район останется без света с 08:00 до 17:00. Здесь электричество вырубят в поселке Лазаревском на улицах Днепровская, Сосновая, Моряков и Марьинское шоссе (оба – частично). Также не будет света в селе Сергей поле на улицах Барановкой, Золотой и Братьев Аракелян. В поселке Ордынка возможны отключения на улицах Тополиная, Изобильная, Барановское Шоссе (частично). Без электричества останутся жители поселка Волковка на улице Надежной и Армавирской (обе – частично).

- Приносим жителям извинения за временные неудобства, - говорят энергетики Сочи.

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