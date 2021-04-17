105 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано на Кубани 17 апреля 2021

Заболевших в крае 105 человек 17 апреля 2021

За сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 105 заболевших COVID-19. Эти данные приводит оперативный штаб Кубани на 17 апреля 2021 года.

- В числе инфицированных 47 мужчины и 58 женщин в возрасте до 102 лет, - сообщает оперштаб.

Больше всего заболевших в Краснодаре - 30 человек.

В Сочи – 13.

В Новороссийске – девять.

В Динском и Ейском районах - шесть.

В Кореновском районе – пять.

В Туапсинском и Апшеронском районах – четыре.

В Анапе и Кавказском районе – три.

В Горячем Ключе, Брюховецком, Калининском, Курганинском, Щербиновском и Павловском районах - два.

В Геленджике, Белореченском, Выселковском, Крыловском, Лабинском, Ленинградском, Приморско-Ахтарском, Северском, Староминском и Мостовском районах - один.

Всего же с начала пандемии в крае COVID-19 подтвердился у 44169 человек, в том числе у 2889 детей.

- На аппаратах ИВЛ сейчас находятся 72 человека, на ЭКМо - трое, - пояснили в оперштабе. - Всего же в больницах лежат 1327 человек.

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