В Краснодарском крае по-прежнему действует режим повышенной готовности Фото: Олег ЗОЛОТО

11 человек скончались от коронавируса на Кубани по данным на 17 апреля 2021. Такие цифры приводит оперативный штаб Краснодарского края.

Днем ранее жертв COVID-19 было 12 человек. Всего с начала пандемии от опасной инфекции скончались 2521 человек.

По данным на 17 апреля 2021 заболевших коронавирусом насчитывается 105. 16 апреля инфицированный было меньше на два человека.

Чтобы остановить распространение опасной инфекции, в Краснодарском крае введем масочный режим. Однако не все его соблюдают. За нарушение правил 1 сентября составлено 9443 административных протокола. А за неделю с 12 по 16 апреля – 162.

Также в регионе действует режим повышенной готовности.

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