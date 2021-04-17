4 человека, прибывшие из Великобритании, находятся на самоизоляции в Краснодарском крае

За состоянием туристов следят врачи

За теми, кто приезжает на Кубань из Великобритании и Северной Ирландии внимательно следят санитарные врачи. Ведь там сейчас свирепствует новый штамм коронавируса. И те туристы, которые возвращаются в край из этих страны, отправляются на двухнедельную самоизоляцию.

- За последние четыре месяца из Великобритании и Северной Ирландии в край приехали 64 человека, - рассказала специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории краевого Роспотребнадзора Татьяна Межевая. -

9 их них – граждане иностранных государств. Все прибывшие соблюдают режим изоляции, жалоб от них не поступало. У всех отрицательные тесты на COVID-19. По данным на 16 апреля в режиме самоизоляции остаются 4 человека.

Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Также необходимо соблюдать масочный режим. А чтобы не заболеть, врачи рекомендуют прививаться от коронавируса. В Краснодаре для этого работают пункты вакцинации.

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Где сделать прививку от коронавируса в Краснодаре

Вакцину в Краснодаре получат все желающие - каждую неделю на Кубань поставляют заветный препарат «Спутник-V». А сделать прививку в городе можно как в поликлинике по месту жительства, так и в мобильных пунктах вакцинации (продолжение)