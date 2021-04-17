Фото: кадр оперативной съемки ФСБ Адыгеи

46-летнего жителя Майкопа задержали за организацию деятельности экстремистской организации. В распоряжении сайта «КП»-Кубань» появилось видео задержания сектанта в Адыгее. Его предоставила ФСБ Адыгеи.

На кадрах видно, как силовики заходят в дом к сектанту, и находят у него много запрещенной литературы.

- По материалам проверки, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея, возбуждено уголовное дело за организацию деятельности экстремистской организации, - сообщили в СУ СК РФ по Адыгее. – С 2002 года мужчины являлся одним из учредителей местной религиозной организации, которая запрещена в России в 2017 году. Но мужчина продолжал ее деятельность в Майкопе.

Он проводил собрания, вел богослужения и запрещенную миссионерскую деятельность. Сейчас он под следствием.