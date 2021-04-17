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Общество17 апреля 2021 13:43

60 аварийно-спасательных работ провели за неделю в Краснодаре

Также сотрудники муниципальной службы спасения помогли выбраться собаке, которая провалилась в яму
Варвара ДЫМ
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Фото: администрация Краснодара

Фото: администрация Краснодара

С 10 по 16 апреля спасатели Краснодара провели 60 аварийных работ. Они тушили два пожара, выезжали по адресам жителей города, обеспечивали безопасность на спортивных мероприятиях и помогали справляться с подтоплениями территорий после ливней.

- Также сотрудники муниципальной службы спасения помогли выбраться собаке, которая провалилась в яму, - пояснили в мэрии Краснодара.

Служба спасения Краснодара работает круглосуточно и приминает звонки по номеру 112.

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