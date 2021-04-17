Pop-Up-фестиваль открылся в Краснодаре

Фото: мэрия КрасФестиваль проходит в рамках Года Германии. нодара

Pop-Up-фестиваль немецкой культуры и немецкого языка открылся в Краснодаре. Он будет идти до 25 апреля. Фестиваль проходит в рамках года Германии.

- 10 дней фестиваля - это значит 10 дней Германии, которые мы несем в Краснодар, - сказал посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.

Фестиваль проходит в рамках Года Германии.

Часть программ фестиваля проходит онлайн, часть – в культурном центре «Типография». В его рамках пройдут несколько тематических блоков: музыкальная программа, выставки, показы немецкого кино, образовательная часть. Так в «Типографии» уже представили выставку художников из России и Германии. Большинство работ созданы специально для фестиваля.

А еще тут пройдут лекции по немецкому языку, викторины, семинары.

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