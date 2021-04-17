Строительная компания провела чемпионат по сбору мусора в краснодарском районе Новознаменский

Фото: строительная компания АСК

17 апреля строительная компания АСК провела чемпионат по сбору мусора в жилом районе Новознаменский. Инициативу застройщика поддержали и жители района. Они приняли в чемпионате активное участие.

Фото: строительная компания АСК

Акция прошла в трех локациях: ЖК «Марсель», ЖК «Спортивный парк», а также на пересечение улиц Становой и Соборной. В каждой из которых были выбраны победители.

Фото: строительная компания АСК

- За два часа было собрано 3046 кг мусора, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в компании АСК. - Победители чемпионата получили бытовую технику, которая поможет легко поддержать порядок в доме. Сбор мусора на природе – это не только забота об экологии, но и активная физическая нагрузка, которая необходима для здоровья. Во время чемпионата взрослые рассказывают детям об ответственном потреблении, подавая своим примером важность заботы об экологии.

Фото: строительная компания АСК

Так что участники не только весело провели время всей семьей на свежем воздухе, но и сделали доброе дело для своего города и района. Приятным дополнением стали веселая музыка и дух соревнований!