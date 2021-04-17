Фото: администрация Краснодара

Два километра тротуаров обновят в Краснодаре во время ремонта улицы Карасунской. Об этом сообщили в мэрии города.

- По обеим сторонам Карасунской на участке от Седина до Кирова асфальтобетон на пешеходных зонах заменят на тротуарную плитку, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в администрации Краснодара. - Сейчас идет установка новых бордюров.

Улица Карасунская будет отремонтирована на всем протяжении от Железнодорожной до Чкалова. Это - 2,5 километра. Работы планируют закончить к 31 мая.

А тем временем 60 аварийно-спасательных работ провели за неделю в Краснодаре.

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