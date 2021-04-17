Крушение вертолета Фото: Евгения ОСТРАЯ

ЧП случилось недалеко от поселка Ильского в Краснодарском крае. Здесь рядом с трассой Краснодар-Новороссийск рухнул вертолет Ми-2. К сожалению, пилот погиб. Как стало известно «КП»-Кубань», пилот был опытным и имел большой страж.

Источник в авиационных кругах озвучил предварительные причины крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае 17 апреля 2021.

- Рухнуть вертолет мог из-за порыва ветра, например, - говорит наш источник. – Но насколько мне известно, в этот день сильного ветра не было. Вероятнее всего, у борта была какая-то техническая неисправность. Но обычно в таких ситуациях, как бы это странно не звучало, все списывают на ошибку пилота.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Теперь проверять будут всех – и техников, которые проверяли машину перед полетом, и действия самого пилота, и работу руководства компании, которой принадлежит Ми-2.

ТТХ МИ-2

Высота – 3,3 м.

Длина – 11,4 м.

Диаметр винта – 14,5 м.

Взлетная масса - 3550 кг.

Вес пустого вертолета – 2350–2372 кг.

Объем топлива – 600 л, с дополнительными баками – 838 л.

Скорость подъема – 4,5 м/с.

Крейсерская скорость и скорость на высоте – 190–194 км/ч, у земли – 210 км/ч.

Дальность полета – 355 км, максимальная – 620 км.

Массовое производство Ми-2 завершилось в 1993 году.

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Вертолет с этим бортовым номером уже попадал в сводки авиакатастроф. В мае 2013 года в том же районе, в Северском, Ми-2 RA-20977 компании «Трансхимавиа» совершил аварийную посадку. Судно тогда получило множество повреждений, но пилот чудом выжил (продолжение).

Видео аварийной посадки вертолета в Краснодарском крае 17 апреля 2021 сняли очевидцы

Видео аварийной посадки вертолета в Краснодарском крае 17 апреля 2021 сняли очевидцы. На кадрах – зеленое поле, на котором на боку лежит вертолет Ми-2. Рядом – спасатели (продолжение)