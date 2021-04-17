На улице 40 лет Победы в Краснодаре столкнулись два автомобиля и парализовали движение

Авария в Краснодаре

Авария случилась около 14:00 на улице 40 лет Победы в Краснодаре. Из-за нее встали на несколько часов троллейбусы.

- Установлено, что 21-летний водитель автомобиля «Фольксваген» двигался по улице 40 лет Победы в сторону Московской, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Тойота», который двигался впереди, - рассказал сайту «КП»-Кубань» официальный представитель МВД Краснодара Артем Коноваленко. - В результате ДТП пострадавших нет.

А вот в отношении водителя «Фольксвагена» полицейские составили административный протокол за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Теперь ему придется выплатить 1500 рублей штрафа.

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