А за три дня до матча Евгений Первышов побывал в студии радио "КП"-Краснодар" Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Мэр Евгений Первышов болеет за «быков» на матче «Краснодар»-«Зенит».

Футболисты крайцентра играют на домашнем поле с питерцами. На футбол пошел и мэр столицы Кубани. Они сидит на вип-трибуне и делится фотографиями и видео с матча у себя в Телеграмм.

- Краснодар ждет победы! – написал Первышов.

Это фото сделал Евгений Первышов во время матча. Фото: Евгений Первышов

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