Самолет Москва-Сочи при посадке столкнулся с птицей. Об этом диспетчеру сообщил пилот, когда Боинг-737 заходил на взлетно-посадочную полосу и находился на этапе выравнивания.

- Столкновение с птицей произошло в нижнюю часть фюзеляжа, посадка прошла благополучно, - сообщили источник в аэропорту Сочи. - При осмотре на стоянке следов попадания птицы и повреждений самолета не обнаружено.

После приземления самолета специалисты осмотрели сам борт и взлетно-посадочную полосу. Ничего не нашли.

После этого самолет отправился дальше по маршруту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Причина аварийной посадки самолета Boeing-737 в Краснодаре 28 марта 2021 года

Причина аварийной посадки самолета Boeing-737 в Краснодаре 28 марта - неисправность закрылков. Напомним, вечером 28 марта аэропорт Краснодар получил сигнал от воздушного судна, летевшего из Москвы. Экипаж самолета сообщил о технической поломке. На борту находилось 149 пассажиров. Воздушная гавань экстренно стала готовиться к аварийной посадке лайнера (продолжение)