На шестнадцатом этаже дома в Краснодаре вылетели стекла из-за взрыва на плите

Из-за масла в квартире вылетели стекла. Фото: Типичный Краснодар

В Краснодаре на 16 этаже дома на улице Героя Яцкова вылетели окна. Как оказалось, причиной стала плита, на которой готовился обед.

- Пожарные прибыли на место в 17:53, было установлено, что произошло возгорание на 0,5 квадратных метрах квартиры на 16 этаже из-за вспышки на плите, - пояснил сайту «КП»-Кубань» официальный представитель ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. – Есть пострадавшая, но ей оказана помощь на месте.

Как стало известно «КП»-Кубань», женщина в это время готовила на кухне обед, когда загорелось масло на плите.

На месте работали 15 человек спасателей, они быстро потушили возгорание.

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