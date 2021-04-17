Алексей Ионов празднует забитый мяч Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с петербургским «Зенитом» в матче 26-го тура чемпионата России. Игра состоялась на стадионе «Краснодар» в субботу, 17 апреля, и завершилась со счетом 2:2.

В составе «быков» дублем отметился Алексей Ионов. Он поразил ворота родного клуба на 7-й и 60-й минутах. В составе петербуржцев отличились Сердар Азмун (75) и Андрей Мостовой (86)

После 26 туров «Краснодар» обосновался на 11-й позиции в Российской Премьер-Лиге. У него 35 очков. «Зенит» по-прежнему лидирует в чемпионате России. У команды Сергея Семака 55 баллов.

В следующем туре «Краснодар» в Казани сыграет с «Рубином» 25 апреля, а «Зенит» днем ранее в Санкт-Петербурге встретится с волгоградским «Ротором».

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