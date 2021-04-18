Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Ранее «Комсомолка» сообщала, какой будет погода в Краснодарском крае на неделе с 19 по 25 апреля 2021.

На Кубани сформируется облачная гряда атмосферного фронта. Увы, именно он будет диктовать, какая будет погода в Краснодаре и, естественно, заставит жителей носить зонты. В кубанской столице ожидается дождь, местами переходящих в ливни.

Из-за этого отметки на термометрах будут ниже положенных по климату значений. Днем воздух прогреется всего до +12-14°, а к вечеру опустятся до +8 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду.

Утром в кубанской столице возможен туман - водителей просят быть осторожными.

Ранее сообщалось, что апрельские дожди подпитали уникальные деревья в Анапе. Кипарисовое озеро начало постепенно наполняться водой.

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