Последние новости на 18 апреля 2021: крушение вертолета и столкновение самолета Москва-Сочи с птицей

Авиакатастрофа в Краснодарском крае

Рассказываем последние новости на 18 апреля 2021 в Краснодарском крае.

Вертолет Ми-2 рухнул неподалеку от поселка Ильского. Пилот погиб. Как стало известно «КП»-Кубань», летчик был опытным и имел большой страж. Вероятнее всего, у борта была какая-то техническая неисправность. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.

Самолет Москва-Сочи при посадке столкнулся с птицей. При осмотре на стоянке повреждений лайнера не обнаружено.

Кстати, 4 человека, прибывшие из Великобритании, находятся на самоизоляции в Краснодарском крае. Связано это с тем, что там сейчас свирепствует новый штамм коронавируса.

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Вертолет с этим бортовым номером уже попадал в сводки авиакатастроф. В мае 2013 года в том же районе, в Северском, Ми-2 RA-20977 компании «Трансхимавиа» совершил аварийную посадку. Судно тогда получило множество повреждений, но пилот чудом выжил (продолжение).

Видео аварийной посадки вертолета в Краснодарском крае 17 апреля 2021 сняли очевидцы

Видео аварийной посадки вертолета в Краснодарском крае 17 апреля 2021 сняли очевидцы. На кадрах – зеленое поле, на котором на боку лежит вертолет Ми-2. Рядом – спасатели (продолжение)