Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 18 апреля увеличилось на 103

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент не вызывает опасений - наблюдается спад заболеваемости. Однако ежесуточный прирост зараженных продолжается - за минувшие 24 часа число заболевших выросло на 103 человека. Самому младшему пациенту пять лет, а старшему – 89.

- В Краснодарском крае за сутки выписаны 76 пациентов, всего в регионе выздоровели 38831 пациент, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом оперативном штабе.

В стационарах проходят лечение 1307 пациентов, на дому терапию продолжают – 1601. В тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких находятся 72 пациента, на ЭКМО – трое.

Напомним, на Кубани продолжает действовать режим повышенной готовности. Он продлен до 1 мая 2021 года включительно. Жителям и приезжим необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. А чтобы не заболеть, врачи рекомендуют прививаться от коронавируса. В Краснодаре для этого работают пункты вакцинации.

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