Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани 18 апреля

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Краснодарском крае зарегистрировали еще 103 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Случаи заражения выявлены в 24 муниципальных образованиях региона. Традиционно лидируют три города: Краснодар - 30 положительных результатов на коронавирус, Сочи – 14, Новороссийск - шесть.

Кроме того, региональный оперштаб назвал районы, которые вошли в топ с самым большим количеством зараженных.

В лидерах по числу новых случаев заражения находится Выселковский район (+9 заболевших).

- Далее в списке - Динской и Тихорецкий районы, где обнаружено по 4 заболевших, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

По трое зараженных зафиксировано в Кущевском и Отрадненском районах.

Напомним, за теми, кто приезжает на Кубань из Великобритании и Северной Ирландии внимательно следят санитарные врачи. Те туристы, что возвращаются в край из этих стран, отправляются на двухнедельную самоизоляцию.

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