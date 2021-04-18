Вице-спикер ЗСК Николай Петропавловский отмечает юбилей

Фото: kubzsk.ru
18 апреля вице-спикеру, председателю комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Законодательного Собрания Краснодарского края Николаю Петропавловскому исполняется 60 лет.
Известный социальный технолог большую часть своей жизни изучает общественное мнение по самым разным вопросам, в том числе касающиеся политической жизни региона.
В адрес спикера краевого парламента поступают многочисленные поздравительные телеграммы со всего края. Ведь Николая Петропавловского ценят не только как яркого политика, но и профессионала, всей душой преданного интересам Кубани.
В его копилке немало наград, среди которых медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени.
Редакция «Комсомольской правды» - Кубань» от всей души поздравляет Николая Петропавловского с днем рождения и желает ему крепкого здоровья и гармонии в семье.
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