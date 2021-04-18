В Краснодаре начался перенесенный из-за матча ремонт на 40 лет Победы

Фото: instagram.com/prikubanka_krd

В кубанской столице стартовал ремонт улицы 40 лет Победы, отложенный из-за футбольного матча на один день. Обычно перед игрой «Краснодара» в этом районе собирается очень много машин, так что если бы работы начались в срок, на дороге произошел бы транспортный коллапс.

- Перекрыли улицу 40 лет Победы, - говорят в администрации Прикубанского округа города. - Идет монтаж временных знаков, начинаются подготовительные работы. Будем надеяться, что все будет быстро, качественно и раньше озвученных сроков.

Напомним, во время ремонта отрезок от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков расширят до четырех-пяти полос. А еще на участке построят тротуар с велодорожкой, переустроят сотни метров подземных коммуникаций.

Стоит сказать, что ограничивать движение машин будут поэтапно, а троллейбусы и автобусы поедут в объезд.

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