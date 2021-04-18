На Кубани впервые состоится встреча руководителей казачьих кадетских корпусов России

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае 22-23 апреля пройдет встреча руководителей казачьих кадетских корпусов России. Организуют ее на базе Ейского кадетского корпуса, который в прошлом году признали лучшим в стране.

Стоит сказать, такое мероприятие состоится впервые. Кубань выбрана не случайно.

- Делегации покажем методы обучения кадетов, – сказал «Комсомольской правде» - Кубань» вице-губернатор Александр Власов. - Высокое качество образования в кубанских кадетских корпусах Кубани подтверждают победы наших детей на ежегодных всероссийских конкурсах.

По словам Александра Власова, во многом таких результатов удалось добиться благодаря непрерывному казачьему образованию.

На семинаре соберутся руководители 28 учреждений из разных уголков страны, а также представители регионов, где подобные учреждения в ближайшее время планируют открыть. В частности, это Хабаровский, Забайкальский, Ставропольский и Красноярский края, Иркутская, Омская и Оренбургская области.

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