Во время пожара в Ейске пострадал человек

Огонь вспыхнул в подвале пятиэтажки на улице Хмельницкого.

Утром в воскресенье, 18 апреля, вспыхнул пожар в пятиэтажке на улице Хмельницкого в Ейске.

Как стало известно, в подвале дома загорелся строительный мусор, оставленный одним из жильцов. Уж что стало причиной возгорания, пока не ясно, сейчас этим занимаются эксперты, однако огонь разгорелся нешуточный. Потушить самостоятельно люди его не смогли, потому вызвали спасателей.

Профессионалы быстро потушили пожар, залив его водой. Однако во время пожара пострадал мужчина. По некоторым данным, он отравился продуктами горения, сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков.

Обстоятельства случившегося уточняются.

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