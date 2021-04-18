В Краснодаре 19 апреля начнут реконструкцию проспекта им. Константина Образцова

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19 апреля в краевом центре стартует реконструкция проспекта им. Константина Образцова. На время работ движение машин ограничат. Происходить это будет в два этапа.

В ночь на 19 апреля и до окончания работ автомобилисты не смогут проехать в районе внутриквартального проезда от Образцова до Тургенева.

- По факту построим здесь новый выезд на Тургенева с Константина Образцова, обустроим тут парковочное пространство, — сказал замглавы города Артем Доронин.

Протяженность ремонтируемого внутриквартального проезда — более 300 метров. Обновить его планируют за 3 месяца.

Как сообщают в мэрии, как только работы на этом участке закончатся, водители не смогут проехать по проспекту Константина Образцова — от дома № 22 до Яна Полуяна.

- На первом этапе реконструкции предусмотрено введение дополнительной левой разворотной полосы с изменением радиуса с Тургенева на Яна Полуяна, - уточняет заместитель директора Центра мониторинга и дорожного движения Виктор Соколов.

Это увеличит пропускную способность улицы Тургенева, поскольку сейчас жители нарушают при повороте налево правила дорожного движения. С новой поворотной полосой, считают власти, эта проблема решится.

Привести в порядок дорогу планируют до 29 октября.

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