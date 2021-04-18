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В соцсетях краснодарцы опубликовали крик о помощи. По словам жителей поселка Знаменский на улице Краснодарской варвары уничтожают лесополосу из вековых дубов.

- Много лет назад деревья высадили наши предки для защиты полей. Находятся насаждения в собственности Росимущества. Есть там и другие ценные породы - например, бук и граб, - говорят обеспокоенные горожане, которые надеются спасти то, что осталось. - Сомнительные застройщики загадили землю строительным мусором, так еще и теперь наносят ущерб нашей природе.

Мэрия Краснодара отреагировала на массовую вырубку деревьев.

- Специалисты департамента городского хозяйства сообщили, что порубочный билет по указанному адресу не выдавался, - заверили в городской администрации.

Сейчас вырубка, по словам мэрии, приостановлена, проводится проверка. Сейчас собираются материалы, которые будут переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.