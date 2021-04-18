Фото: Илья СМИРНОВ.

Власти Камчатского края прокомментировали смерть краснодарского лыжника на соревнованиях. Напомним, 18 апреля спортсмен погиб во время международных соревнований "Авачинский марафон". Изначально сообщалось, что лыжник не вписался в поворот и врезался в дерево, получив смертельные травмы. Но эту информацию в правительстве региона не подтвердили.

- Видео, распространяемое в социальных сетях не запечатлело трагический момент, - сообщили в правительстве Камчатского края.

Скончался другой участник массовой гонки. Обстоятельства трагедии и причины его смерти сейчас выясняются.

- Добавим, участник прибыл из Краснодара, - говорят власти региона.

Мужчина предоставил в оргкомитет врачебный допуск, который дал ему возможность наравне с остальными участвовать в заезде, то есть отклонений в здоровье у него не было.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На Камчатке погиб лыжник из Краснодара

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