Следователи проверяют сообщение об аварии с участием полицейского в Абинском районе

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Следователи организовали проверку по сообщению о произошедшей аварии, предполагаемым виновником которой стал участковый. Напомним, ДТП случилось вечером 17 апреля. На трассе А-146 Краснодар – Верхнебаканский около станицы Холмской столкнулись отечественная легковушка и BMW.

По предварительной информации, 28-летний участковый ОМВД по Абинскому району за рулем ВАЗ выехал на встречку, где врезался в BMW.

- Полицейского с травмой таза госпитализировали. Пассажир и водитель второго автомобиля получили незначительные повреждения, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Годовалый ребёнок, находящийся в BMW, не пострадал.

Следствие полагает, что причиной аварии стало нарушения ПДД, допущенные сотрудником полиции.

- На данный момент устанавливаются всее обстоятельства произошедшего, - добавляют в краевом Следкоме.

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